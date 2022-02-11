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“Хей чок” выставил на продажу кемеровский лицей за 800 миллионов рублей

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Неизвестный выложил объявление о продаже одного из лицеев столицы Кузбасса.

На сайте продаж недвижимости появилось объявление от пользователя с ником “Хей чок”. Он предложил покупателям кемеровский лицей №23, расположенный по улице Ворошилова.


Всего за учебное заведение продавец просит 800 миллионов. Общая площадь помещения составляет 500 квадратных метров.

– Хорошая школа. В хорошем состоянии на вид 10 лет а на самом 100 есть 2 спортзала маленький и большой. 32 кабинета (орфография и авторский стиль сохранены – прим.ред.), – подписал предложение неизвестный продавец.

Ранее на данном аккаунте было объявление о продаже персонажей детских игр.

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