"Hello, Кузбасс!": премьера балета-ревю состоится в Филармонии Кузбасса

0

Хореографический спектакль, рассказывающий историю интернациональной любви во времена АИК "Кузбасс", покажут в областной филармонии 1 декабря.

Событие состоится в среду, 1 декабря, в 14:00.


Премьера! Балет-ревю "Hello, Кузбасс!"

Хореографический спектакль о рождении Кемерова как индустриального, шахтерского центра Сибири. В 1922 году на призыв молодой республики откликнулся практически весь мир, и поднимать угольную промышленность в Кузбасс приехала молодежь более 30 национальностей. Одной из "движущих сил" стали голландцы, среди которых Себальд Рутгерс, голландский инженер, председатель правления АИК "Кузбасс".


В спектакле покажут историю интернациональной любви на фоне ярких и драматичных событий. А для создания достоверной картины той эпохи использованы документы музея "Красная горка".


Исполнители:

Губернаторский театр танца "Сибирский калейдоскоп" (художественный руководитель заслуженный артист России Виктор Селиверстов).


6+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/


Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.


Обращаем внимание, что билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31039

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined