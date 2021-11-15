Событие состоится в среду, 1 декабря, в 14:00.

Премьера! Балет-ревю "Hello, Кузбасс!"

Хореографический спектакль о рождении Кемерова как индустриального, шахтерского центра Сибири. В 1922 году на призыв молодой республики откликнулся практически весь мир, и поднимать угольную промышленность в Кузбасс приехала молодежь более 30 национальностей. Одной из "движущих сил" стали голландцы, среди которых Себальд Рутгерс, голландский инженер, председатель правления АИК "Кузбасс".

В спектакле покажут историю интернациональной любви на фоне ярких и драматичных событий. А для создания достоверной картины той эпохи использованы документы музея "Красная горка".

Исполнители:

Губернаторский театр танца "Сибирский калейдоскоп" (художественный руководитель заслуженный артист России Виктор Селиверстов).

6+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/

Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.

Обращаем внимание, что билеты можно приобрести по Пушкинской карте.