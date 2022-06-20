Халатность чиновника привела к гибели девочки в Кузбассе

По версии следствия, 35-летний директор МКУ "Управление по благоустройству" одного из кузбасских городов должен был оборудовать надлежащим образом пляжи, а также зоны отдыха и купания. Кроме того, в обязанности чиновника входила и организация мероприятий по обеспечению безопасности купающихся. Однако мужчина данную работу не провел.

"Так, на одной из рек города не было обозначения границы акватории, отведенной для купания буйками оранжевого цвета, а на пляже не организованы спасательные посты с необходимыми плавсредствами, оборудованием и снаряжением, не организовано дежурство спасателей", – сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В результате этого в августе 2021 года утонула несовершеннолетняя девочка. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего. Кузбассовец полностью признал свою вину.

Теперь он предстанет перед судом.