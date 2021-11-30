Гуляющий третьеклассник в Кузбассе сбежал от строгой матери

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10-летний мальчик не захотел ограничиваться в прогулках из-за прихоти мамы и ушел скитаться с друзьями-подростками.

В полицию Междуреченска за помощью в поисках сына обратилась 48-летняя горожанка. Заявительница рассказала стражам закона, что ее 10-летний ребенок несколько дней назад ушел в школу и с тех пор в доме не появлялся.

Ранее несовершеннолетний уже пропадал при аналогичных обстоятельствах, поэтому сначала женщина попыталась найти ребенка самостоятельно, рассказали в ГУ МВД Кузбасса.

Отыскать беглеца удалось в компании подростков на улице. Заметив полицейских, школьник попытался скрыться, но не успел. Полицейские доставили ребенка родителям. В свое оправдание несовершеннолетний заявил, что любит гулять, но родительница не отпускает его из дома надолго.


На протяжении двух дней третьеклассник ходил по городу, а ночевал у знакомого. С родителями подростка проведена беседа, инспекторы вручили им протокол по ст. 5.35 КоАП РФ.

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