Гуляющий третьеклассник в Кузбассе сбежал от строгой матери

В полицию Междуреченска за помощью в поисках сына обратилась 48-летняя горожанка. Заявительница рассказала стражам закона, что ее 10-летний ребенок несколько дней назад ушел в школу и с тех пор в доме не появлялся.

– Ранее несовершеннолетний уже пропадал при аналогичных обстоятельствах, поэтому сначала женщина попыталась найти ребенка самостоятельно, – рассказали в ГУ МВД Кузбасса.

Отыскать беглеца удалось в компании подростков на улице. Заметив полицейских, школьник попытался скрыться, но не успел. Полицейские доставили ребенка родителям. В свое оправдание несовершеннолетний заявил, что любит гулять, но родительница не отпускает его из дома надолго.

На протяжении двух дней третьеклассник ходил по городу, а ночевал у знакомого. С родителями подростка проведена беседа, инспекторы вручили им протокол по ст. 5.35 КоАП РФ.