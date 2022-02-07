Гулявшая с ребенком собака напала на жительницу кузбасского города

Накануне в социальных сетях появилось сообщение от жительницы Ленинска-Кузнецкого, которая оказалась покусана собакой на улице. По словам женщины, она встретила ребенка, выгуливающего питомца без намордника. Животное стало проявлять агрессию, а мальчик не смог его удержать. В результате женщина получила повреждения голени, которые она засняла на фото.

‒ ...прошу пожалуйста не отпускать своих детей с агрессивными собаками.сегодня в районе шести часов,мальчик лет 10 с агрессивной собакой без намордника напала на меня,ребенок не мог ее удержать и даже бежал за мной,она начала на меня лаять и укусила (стиль и пунктуация автора сохранены ‒ прим. ред.), ‒ написала горожанка.

На снимке, сделанном пострадавшей, виден синяк от укуса. Комментаторы поддержали женщину и отметили, что, согласно закону, дети до 14 лет не должны выгуливать собак без сопровождения взрослых.

Пострадавшая горожанка сообщила, что родители мальчика связались с ней и извинились. Кроме того, они заявили, что купят псу намордник и больше не станут отпускать ребенка на прогулку с животным одного.