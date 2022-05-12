Гул сирен раздастся в двух районах Новокузнецка сегодня в четверг, 12 мая, в период с 10:00 до 14:00 часов по местному времени. Тревожный сигнал зазвучит в рамках проведения плановой проверки систем оповещения с кратковременным запуском электрических сирен и рупорных громкоговорителей.

Речь идет о территориях Заводского и Новоильинского районов.

Специалисты из МБУ "Управление по защите населения и территории" попросили граждан учитывать эту информацию и сохранять спокойствие.