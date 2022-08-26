Сегодня, 26 августа, в редакцию интернет-журнала AVOKADO поступило сразу несколько сообщений о гуле, который услышали кемеровчане в нескольких районах города. В частности, шум встревожил жителей Центрального и Ленинского районов. Причиной возникновения гула стал пролет истребителей авиагруппы "Стрижи".

‒ Уже тренироваться "Стрижи" начали! Летают! ‒ рассказала кемеровчанка журналисту AVOKADO.

Напомним, что авиагруппа "Стрижи" выступит для гостей Московской площади в Кемерове сегодня в 19:00. До этого, в 16:00, истребители поднимутся в небо Новокузнецка, а в 18:00 ‒ Полысаево.