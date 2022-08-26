+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Гул истребителей авиагруппы "Стрижи" взволновал кемеровчан

0
Фото:  

Жители кузбасской столицы испугались громкого звука от самолетов.

Сегодня, 26 августа, в редакцию интернет-журнала AVOKADO поступило сразу несколько сообщений о гуле, который услышали кемеровчане в нескольких районах города. В частности, шум встревожил жителей Центрального и Ленинского районов. Причиной возникновения гула стал пролет истребителей авиагруппы "Стрижи".

‒ Уже тренироваться "Стрижи" начали! Летают! ‒ рассказала кемеровчанка журналисту AVOKADO.

Напомним, что авиагруппа "Стрижи" выступит для гостей Московской площади в Кемерове сегодня в 19:00. До этого, в 16:00, истребители поднимутся в небо Новокузнецка, а в 18:00 ‒ Полысаево.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39467

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined