Слова скорби от других губернаторов — новый уровень искренности и близости к людям. Далеко не каждый глава региона решил сказать пару слов о случившемся — речь традиционно идет о тех, кому ситуация действительно небезразлична. Это всегда одни и те же лица: губернаторы областей Антон Алиханов (Калининградская), Александр Никитин (Тамбовская), Василий Орлов (Амурская), Андрей Никитин (Новгородская), Александр Моор (Тюменская), Михаил Евраев (Ярославская), Андрей Чибис (Мурманская), глава Республики Саха Айсен Николаев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов и Забайкальского края Александр Осипов.

Теперь же такую искренность проявила еще одна пока небольшая группа политиков — молодых депутатов Государственной Думы VIII созыва. Кроме тех, кто избирался от региональной группы, куда входит Кузбасс, а это Михаил Киселев и Владимир Самокиш, в поддержку семей, которые потеряли своих родных и близких, также высказались Олег Гарин, Жанна Рябцева, Андрей Гимбатов, Юлия Оглоблина, Евгений Нифантьев, Мария Василькова, Алексей Диденко, Александр Мажуга, Юлия Саранова, Ольга Амельченкова и Яна Лантратова. Всех их кроме возраста объединяет стремление к человечности и способность своевременно, открыто и честно отвечать любому, кто обратился к ним за помощью.

Конечно, это не самый уместный пример аналогии между губернаторами так называемой "новой волны" и молодыми депутатами Госдумы с похожим позиционированием, но все же число таких людей растет. Представители высших исполнительных и законодательных органов власти все чаще избавляются от канцеляризмов и наигранных сюжетов. Начинают вести себя как люди, а не бюрократические посредники, особенно в такой эмоциональной реакции, как скорбь. Это дает надежду на то, что таких политиков станет больше.