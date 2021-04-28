Губернаторский театр танца и солисты филармонии представят программу "Домой с Победой!" в Кемерове

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10 мая Государственная филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова приглашает кемеровчан на концерт песен и танцев на военную тему.

Губернаторский театр танца "Сибирский калейдоскоп" и солисты филармонии Кузбасса Олег Маликов, Татьяна Саломатова и Валентина Нефёдова представляют программу "Домой с Победой!". Прозвучат песни и стихи, написанные в годы войны и посвящённые войне, в которых отразились мужество и стойкость русских солдат, задор и оптимизм души советского человека.


В программе: попурри на тему песен Великой Отечественной войны, "Севастопольский вальс", "Тучи в голубом", хореографические номера "Когда мы были на войне", "Калинка", "Цепочка", флотская пляска и другие. Начало концерта в Кемерове 10 мая в 17:00. Ограничение по возрасту 6+.


Скидка 10% по промокоду AVOKADO при покупке билетов на сайте филармонии.

*(Скидку предоставляет Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова).

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