Губернаторский театр танца "Сибирский калейдоскоп" и солисты филармонии Кузбасса Олег Маликов, Татьяна Саломатова и Валентина Нефёдова представляют программу "Домой с Победой!". Прозвучат песни и стихи, написанные в годы войны и посвящённые войне, в которых отразились мужество и стойкость русских солдат, задор и оптимизм души советского человека.

В программе: попурри на тему песен Великой Отечественной войны, "Севастопольский вальс", "Тучи в голубом", хореографические номера "Когда мы были на войне", "Калинка", "Цепочка", флотская пляска и другие. Начало концерта в Кемерове 10 мая в 17:00. Ограничение по возрасту 6+.

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*(Скидку предоставляет Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова).