Губернаторский театр танца и солистка филармонии представят кемеровчанам этнобалет

Проект создавали десятки артистов и музыкантов филармонии с привлечением специалиста по шорской культуре Елены Чайковской, руководителя Центра языков и культур народов Сибири НФИ КемГУ.

В течение всего действа зрителей познакомят с историей народа, его легендами о мироустройстве, ремёслами, особенностями быта, обрядами (например, удивительным обрядом кормления Огня)… Здесь есть и дикая «пляска духов», и грациозный танец журавлей, наполненный добротой и любовью, и торжество Неугасимого Огня – символа Света и Жизни.

Постановка поражает масштабностью художественного замысла. "Сибирский калейдоскоп" и солистка филармонии Чылтыс Таннагашева, владеющая искусством хоомей (горловое пение), представят почти дюжину эпизодов, для которых художник по костюмам Виктория Агафонова создала эскизы 136 сценических костюмов. Более того, для изготовления реквизита были привлечены мастера со всей области. Также в постановке использованы картины Любови Арбачаковой - шорского живописца, ученого-исследователя шорского героического эпоса.

Исполнители: Губернаторский театр танца "Сибирский калейдоскоп", солистка филармонии Кузбасса Чылтыс Таннагшева (хоомей). Начало вечера 23 мая в 19:00. Возрастное ограничение 6+.

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*(Скидку предоставляет Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова).