Губернаторский симфонический оркестр завершит концертный сезон в филармонии Кузбасса

Событие состоится в четверг, 23 июня, в 18:30
В 1-м отделении в исполнении Константина Емельянова, лауреата нескольких престижных международных конкурсов, в том числе конкурса им. П. И. Чайковского, и симфонического оркестра прозвучит 4-й концерт Бетховена для фортепиано с оркестром.
Премьера концерта стала последним публичным выступлением Бетховена в качестве пианиста. 4-й концерт считается одним из самых лиричных бетховенских произведений, хотя лиризмом его содержание не исчерпывается. Три части концерта – это не только традиционное соревнование солиста с оркестром, но их вдумчивый и напряженный диалог. Виртуозность, свойственная жанру концерта, полностью сохраняется, но не выступает на первый план, позволяя слушателю полностью погрузиться в светлый "бетховенский" мир.
2-е отделение концерта откроет "Франческа да Римини" П. И. Чайковского, симфоническая фантазия, рассказывающая трогательную историю влюбленных Франчески и Паоло, персонажей "Божественной комедии" Данте. Ныне это одно из самых исполняемых симфонических сочинений Чайковского.
Завершит концерт "Славянский марш", созданный Чайковским для благотворительного концерта, средства от которого были предназначены для раненых в русско-турецкой войне (1877-1878г.). Чайковский писал: "Мой Сербо-русский марш... произвел целую бурю патриотического восторга". Произведение стало знаком, исторического события, отражением патриотических настроений россиян.
В программе:
Л. ван Бетховен Концерт № 4 для фортепиано с оркестром
П. Чайковский "Франческа да Римини"
П. Чайковский "Славянский марш"
Исполнители:
Губернаторский симфонический оркестр
Дирижер Василий Шульга
Солист Константин Емельянов (фортепиано, Москва)
6+
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