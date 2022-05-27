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Губернаторский симфонический оркестр завершит концертный сезон в филармонии Кузбасса

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Произведения Бетховена и Чайковского прозвучат со сцены кемеровской филармонии.

Событие состоится в четверг, 23 июня, в 18:30


Закрытие концертного сезона
Губернаторского симфонического оркестра
Концерт в рамках проекта Министерства культуры РФ и Московской государственной академической филармонии "Всероссийские филармонические сезоны".

В 1-м отделении в исполнении Константина Емельянова, лауреата нескольких престижных международных конкурсов, в том числе конкурса им. П. И. Чайковского, и симфонического оркестра прозвучит 4-й концерт Бетховена для фортепиано с оркестром.


Премьера концерта стала последним публичным выступлением Бетховена в качестве пианиста. 4-й концерт считается одним из самых лиричных бетховенских произведений, хотя лиризмом его содержание не исчерпывается. Три части концерта – это не только традиционное соревнование солиста с оркестром, но их вдумчивый и напряженный диалог. Виртуозность, свойственная жанру концерта, полностью сохраняется, но не выступает на первый план, позволяя слушателю полностью погрузиться в светлый "бетховенский" мир.


2-е отделение концерта откроет "Франческа да Римини" П. И. Чайковского, симфоническая фантазия, рассказывающая трогательную историю влюбленных Франчески и Паоло, персонажей "Божественной комедии" Данте. Ныне это одно из самых исполняемых симфонических сочинений Чайковского.


Завершит концерт "Славянский марш", созданный Чайковским для благотворительного концерта, средства от которого были предназначены для раненых в русско-турецкой войне (1877-1878г.). Чайковский писал: "Мой Сербо-русский марш... произвел целую бурю патриотического восторга". Произведение стало знаком, исторического события, отражением патриотических настроений россиян.


В программе:

Л. ван Бетховен Концерт № 4 для фортепиано с оркестром

П. Чайковский "Франческа да Римини"

П. Чайковский "Славянский марш"


Исполнители:

Губернаторский симфонический оркестр

Дирижер Василий Шульга

Солист Константин Емельянов (фортепиано, Москва)


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