Губернаторский симфонический оркестр и известный кларнетист выступят на сцене кузбасской филармонии

0
Фото:  

17 июня в Государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова состоится закрытие концертного сезона Губернаторского симфонического оркестра при участии кларнетиста, заслуженного артиста Республики Башкоркостан Артура Назиуллина.

Концерт проходит в рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации "Всероссийские филармонические сезоны".

Концерт откроет музыка великого Моцарта.


Прозвучит Концерт для кларнета с оркестром ля мажор, созданный Моцартом для известного австрийского кларнетиста и друга композитора Антона Штадлера. Далее вниманию слушателей будет представлено Концертино для кларнета с оркестром ми-бемоль мажор немецкого композитора-романтика К.М. Вебера.


Солист Артур Назиуллин – солист программ Московской государственной академической филармонии, солист Московской областной филармонии, заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной республиканской молодежной премии им. Ш. Бабича.


Во втором отделении концерта в исполнении симфонического оркестра прозвучит симфония талантливого русского композитора Василия Калинникова, чье творчество относится к 80-90-м гг. XIX века. Симфония №1 – одно из замечательных творений композитора. Ее музыка вызывает в воображении слушателей лирико-пейзажные образы, чувства упоения жизнью, природой, красотой, напоминает страницы чеховской и тургеневской прозы. Недаром эту симфонию называют "Русской". Начало вечера в четверг, 17 июня, в 18:30. Возрастное ограничение 6+.


Скидка 10 % по промокоду AVOKADO при покупке билетов на сайте филармонии.

*(Скидку предоставляет Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова).

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25458

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined