Губернаторский симфонический оркестр и известный кларнетист выступят на сцене кузбасской филармонии

Концерт проходит в рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации "Всероссийские филармонические сезоны".

Концерт откроет музыка великого Моцарта.

Прозвучит Концерт для кларнета с оркестром ля мажор, созданный Моцартом для известного австрийского кларнетиста и друга композитора Антона Штадлера. Далее вниманию слушателей будет представлено Концертино для кларнета с оркестром ми-бемоль мажор немецкого композитора-романтика К.М. Вебера.

Солист Артур Назиуллин – солист программ Московской государственной академической филармонии, солист Московской областной филармонии, заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной республиканской молодежной премии им. Ш. Бабича.

Во втором отделении концерта в исполнении симфонического оркестра прозвучит симфония талантливого русского композитора Василия Калинникова, чье творчество относится к 80-90-м гг. XIX века. Симфония №1 – одно из замечательных творений композитора. Ее музыка вызывает в воображении слушателей лирико-пейзажные образы, чувства упоения жизнью, природой, красотой, напоминает страницы чеховской и тургеневской прозы. Недаром эту симфонию называют "Русской". Начало вечера в четверг, 17 июня, в 18:30. Возрастное ограничение 6+.

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*(Скидку предоставляет Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова).