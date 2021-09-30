Губернаторский оркестр русских народных инструментов выступит с концертом в Кемерове

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16 октября в Государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова пройдет концерт "Где мы — там праздник!" в исполнении оркестра русских народных инструментов.

Концерт будет интересен как почитателям музыки народно-оркестрового жанра, так и слушателям, впервые знакомившимся с русским народным оркестром.


Прозвучат произведения из «золотого фонда» коллектива: русские народные песни, романсы, оркестровые произведения, страницы отечественной и зарубежной классики. В программе принимают участие солисты филармонии и оркестра.


Исполнители:

Губернаторский оркестр русских народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижер Игорь Новиков).


Солисты: Анна Литвиненко (вокал), Иосиф Пуриц (баян), Артем Дервоед (гитара), Павел Уханов (гармонь), Александр Поелуев (аккордеон), Евгений Желинский (балалайка), Екатерина Мочалова (домра), Мария Беляева (гусли звончатые), Сергей Четоев (духовые инструменты).

Дирижер Игорь Новиков.


"Где мы — там праздник!", 6+
16 октября, 18:00
Да!
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