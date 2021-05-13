Губернаторский оркестр русских народных инструментов выступит с концертом в Кемерове

Губернаторский оркестр русских народных инструментов закрывает концертный сезон! И спешит удивить своих слушателей яркой и оригинальной концертной программой.

В концерте примет участие многократный победитель всероссийских и международных конкурсов, двукратный чемпион Международного конкурса среди баянистов и аккордеонистов «Кубок мира» (Дания) – Александр Поелуев. Сегодня этот молодой музыкант широко известен среди аккордеонистов всего мира. Географическая карта гастролей Александра Поелуева необычайно широка: Франция, Дания, страны Балканского полуострова, Турция, Китай, США, Австралия, Новая Зеландия.

Прозвучат сочинения самых разных эпох и стилей: произведения композиторов эпохи барокко (А. Скарлатти, Л. Дакена, Ж. Рамо и др.), авторские сочинения для баяна соло и баяна с оркестром в переложении для аккордеона (В. Семенова, В. Гридина, В. Черникова, С. Тихонова и др.).

Исполнители: Губернаторский оркестр русских народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижер Игорь Новиков), солист Александр Поелуев (аккордеон, г. Ростов-на-Дону). Начало концерта в Кемерове 2 июня в 18:30. Возрастное ограничение 6+.

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*(Скидку предоставляет Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова).