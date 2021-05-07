Губернаторский камерный хор выступит с прощальным концертом сезона в кузбасской филармонии

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Кузбасской филармония предоставит своим посетителям возможность посетить выступление Губернаторского камерного хора до закрытия концертного сезона.

Возможность окунуться в удивительный мир народной песни предоставится жителям кузбасской столицы 25 мая. На сцене Государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова выступит Губернаторский камерный хор, который объявил о закрытии своего концертного сезона "У песни русская душа".


Посетителям в ходе программы удастся вспомнить исторически сложившиеся жанры народной музыки, ее образы и темы. Зрители смогут помечтать, окунуться в глубокую добрую ностальгию и просто отдохнуть душой.


В программе вечера числятся русские народные песни в обработках современных композиторов, в их числе романсы, авторские сочинения в жанре народной песни.


Исполнять музыку для кемеровчан будет коллектив Губернаторского камерного хора:

  • Художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств РФ, профессор Ольга Шабалина;
  • Главный хормейстер Михаил Казанин;
  • Концертмейстер Иван Пестов;
  • Музыковед Олеся Карманова.
Да!
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