Губернаторский камерный хор выступит с прощальным концертом сезона в кузбасской филармонии

Возможность окунуться в удивительный мир народной песни предоставится жителям кузбасской столицы 25 мая. На сцене Государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова выступит Губернаторский камерный хор, который объявил о закрытии своего концертного сезона "У песни русская душа".

Посетителям в ходе программы удастся вспомнить исторически сложившиеся жанры народной музыки, ее образы и темы. Зрители смогут помечтать, окунуться в глубокую добрую ностальгию и просто отдохнуть душой.

В программе вечера числятся русские народные песни в обработках современных композиторов, в их числе романсы, авторские сочинения в жанре народной песни.

Исполнять музыку для кемеровчан будет коллектив Губернаторского камерного хора: