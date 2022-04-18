Губернаторский камерный хор исполнит в Кемерове песни из разных эпох

3 мая, вторник, 17:00

Пасха красная

Духовная музыка, ее темы, образы, возвышенность ее звучания была и остается источником самого прекрасного, что есть в музыкальном искусстве. И это не удивительно: ведь именно церковь некогда была колыбелью музыки.

Неслучайно многие великие композиторы признавались, что наивысшее вдохновение они испытывали во время богослужения, слушая пение церковного хора.

Мы приглашаем вас насладиться звучанием хоровой музыки, отречься от повседневных забот и суеты, поговорить друг с другом на языке музыки.

В программе – духовная музыка отечественных и зарубежных композиторов, произведения для хора композиторов разных эпох.

Исполнители:

Губернаторский камерный хор (художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств РФ Ольга Шабалина, директор – Ольга Бигеева),

концертмейстер – Иван Пестов,

хоровые коллективы г. Кемерово.

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