Губернаторский духовой оркестр представит в Кемерове программу с музыкой со всего мира

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На сцене Государственной филармонии Кузбасса состоится концерт духового оркестра с программой "World Music", вобравшей в себя музыку из разных частей мира.

В своей программе "World Music" Губернаторский духовой оркестр собрал популярную

музыку практически со всех уголков планеты. Каждый сможет отыскать свою любимую мелодию – джаз, советская музыка или музыка кино. Необходимо выбрать только настроение!


Исполнители:

Губернаторский духовой оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Анатолий Кашеваров. Солисты филармонии Олег Маликов (баритон) и Татьяна Саломатова (сопрано), а также группа BBQueen и Белла Баранова, Ольга Люстрицкая.


Губернаторский духовой оркестр, "World Music"
6 ноября, суббота, 18:00
6+
Да!
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