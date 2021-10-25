Губернаторский духовой оркестр представит в Кемерове программу с музыкой со всего мира

В своей программе "World Music" Губернаторский духовой оркестр собрал популярную

музыку практически со всех уголков планеты. Каждый сможет отыскать свою любимую мелодию – джаз, советская музыка или музыка кино. Необходимо выбрать только настроение!

Исполнители:

Губернаторский духовой оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Анатолий Кашеваров. Солисты филармонии Олег Маликов (баритон) и Татьяна Саломатова (сопрано), а также группа BBQueen и Белла Баранова, Ольга Люстрицкая.

Губернаторский духовой оркестр, "World Music"

6 ноября, суббота, 18:00

6+