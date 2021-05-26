Губернаторский духовой оркестр представит произведения известных композиторов в кузбасской филармонии

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Губернаторский духовой оркестр закрывает сезон и приглашает зрителей на мировую премьеру уникального концертного проекта Петра Ткаченко "Гармоники мира".

В четверг, 10 июня, в 18:30 в Государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова состоится мировая премьера концертного проекта Петра Ткаченко "Гармоники мира".


Петр Ткаченко (г. Красноярск), создатель и идейный вдохновитель концертного проекта "Гармоники мира", – выпускник Красноярской государственной академии музыки и театра, солист и художественный руководитель ансамбля гармоник «Fortes» и инструментального трио «BAYAN&BAND», преподаватель по классу баяна-аккордеона.


Музыкант выступит в сопровождении Губернаторского духового оркестра под управлением художественного руководителя Анатолия Кашеварова. Кнопочный французский аккордеон, аргентинский бандонеон, итальянская эолина, китайский шенг, губная гармоника, отово-выборный многотембровый баян – это лишь малая часть тех инструментов, которыми владеет Петр Ткаченко.


В концертную программу вошли произведения С. Рахманинова, Н. Римского-Корсакова, А. Пьяццоллы, Дж. Вильямса и др.

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