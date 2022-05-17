Губернаторский духовой оркестр подарит кемеровчанам новый концерт

9 июня, четверг, 18:30
Еще один концертный сезон Губернаторского духового оркестра подходит к завершению. Яркий, неординарный, насыщенный творчеством год пополнил музыкальную палитру оркестра, а самое главное, наших любимых слушателей стало больше.
Подводя итоги, коллектив с огромной радостью дарит концерт, который станет не только завершением творческого года, но и отправной точкой следующего концертного сезона. В исполнении солистов Губернаторского духового оркестра прозвучат инструментальные произведения А. Бабаджаняна, М. Мусорского, Н. Римского-Корсакова. А солисты-вокалисты филармонии подарят песни, отражающие нашу необъятную, красивую, великую страну.
Исполнители:
- Губернаторский духовой оркестр
- Художественный руководитель и дирижер Анатолий Кашеваров
- Солисты: лауреаты международных конкурсов Наталья Кузнецова (сопрано), Олег Маликов (баритон), Евгений Плотницкий (баритон).
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