Губернатор Сергей Цивилев призвал кузбассовцев сделать выбор

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в преддверии Единого дня голосования обратился к жителям региона и призвал воспользоваться своим правом голоса в важный для страны период.

В течение трех дней, 17, 18 и 19 сентября, в России пройдут выборы в Государственную думу. Также в кузбасских муниципалитетах состоятся выборы в местные советы народных депутатов.

— Я призываю всех, кому не безразлично будущее Кузбасса и России, прийти на избирательные участки и поддержать ту партию и тех кандидатов, чьи идеи и программы вам наиболее близки. Мы выбираем вместе и важен голос каждого, — сказал Цивилев.

Губернатор подчеркнул, что избирательным правом владеет каждый, поэтому кузбассовцы могут внести значительный вклад в будущее региона. Выборы в местные советы народных депутатов также пройдут и в двух крупных городах Кузбасса — в Кемерове и Новокузнецке.

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