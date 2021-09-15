Губернатор Сергей Цивилев призвал кузбассовцев сделать выбор

В течение трех дней, 17, 18 и 19 сентября, в России пройдут выборы в Государственную думу. Также в кузбасских муниципалитетах состоятся выборы в местные советы народных депутатов.

— Я призываю всех, кому не безразлично будущее Кузбасса и России, прийти на избирательные участки и поддержать ту партию и тех кандидатов, чьи идеи и программы вам наиболее близки. Мы выбираем вместе и важен голос каждого, — сказал Цивилев.

Губернатор подчеркнул, что избирательным правом владеет каждый, поэтому кузбассовцы могут внести значительный вклад в будущее региона. Выборы в местные советы народных депутатов также пройдут и в двух крупных городах Кузбасса — в Кемерове и Новокузнецке.