Губернатор рассказал историю возглавляющего команду "Стрижей" уроженца Кузбасса

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Глава шахтерского края Сергей Цивилев поведал о становлении командира "Стрижей" Дениса Кузнецова, родившегося в Кемеровской области. Публикация с рассказом появилась в Instagram-аккаунте губернатора.

Родился ас в Юрге, мечтать о становлении пилотом самолета начал еще в детстве. Спустя время он покинул родной город и отправился в Краснодар, где закончил обучение по курсу военного-летчика.


Пока Кузнецов служил, ему удалось полетать на разных самолетах: L-39, МиГ-29, МиГ-29СМТ, Як-130. Членом группы летчиков-асов он стал в 2006 году, пройдя отбор в "Стрижи". К текущему моменту уроженец Кузбасса является командиром легендарной группы пилотов.


Накануне - в день проведения авиационного шоу - летчику удалось пролететь над родной Юргой, находясь на пути в аэропорт Кемерова.


Губернатор также подчеркнул, что история Кузнецова является показательным примером того, как желание и усердный труд способны помочь в исполнении мечты.


Напомним, что "Стрижи" продемонстрировали яркое авиашоу перед жителями и гостями кузбасских городов в субботу, 10 июля. Фоторепортаж с полета асов в небесном пространстве Кемерова публиковался на нашем сайте.

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