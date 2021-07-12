Родился ас в Юрге, мечтать о становлении пилотом самолета начал еще в детстве. Спустя время он покинул родной город и отправился в Краснодар, где закончил обучение по курсу военного-летчика.

Пока Кузнецов служил, ему удалось полетать на разных самолетах: L-39, МиГ-29, МиГ-29СМТ, Як-130. Членом группы летчиков-асов он стал в 2006 году, пройдя отбор в "Стрижи". К текущему моменту уроженец Кузбасса является командиром легендарной группы пилотов.

Накануне - в день проведения авиационного шоу - летчику удалось пролететь над родной Юргой, находясь на пути в аэропорт Кемерова.

Губернатор также подчеркнул, что история Кузнецова является показательным примером того, как желание и усердный труд способны помочь в исполнении мечты.

Напомним, что "Стрижи" продемонстрировали яркое авиашоу перед жителями и гостями кузбасских городов в субботу, 10 июля. Фоторепортаж с полета асов в небесном пространстве Кемерова публиковался на нашем сайте.