Глава региона прибыл в Новокузнецк и проверил работу по реставрации здания кинотеатра "Коммунар", который готов почти на 80%. Сейчас рабочие занимаются отделкой фасада и внутренних помещений, устройством внутренних и наружных инженерных сетей. К концу октября планируется завершение благоустройства прилегающей территории. Начнет принимать посетителей объект до конца текущего года.

— Здание пришлось переделывать под современную сейсмику, теперь оно может выдерживать до 8 баллов. Здесь применили лучшие материалы, самое современное оборудование, акустику, — приводит слова Цивилева пресс-служба обладминистрации.

Здание площадью почти 4 200 кв.м. на проспекте Металлургов, 18 имеет большой зал, рассчитанный на 231 место. Отмечается, что на объект переедет детский кукольный театр. На реставрацию ушло свыше 400 млн рублей, средства выделили из консолидированного бюджета.