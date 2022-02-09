Губернатор подписал закон о преобразовании Новокузнецкого района

Согласно нововведению, принятому в соответствии с федеральным законом, теперь Новокузнецкого района нет. Он будет преобразован в муниципальный округ.

На сайте электронного бюллетеня правительства Кемеровской области появился соответствующий документ.

–С целью наделения статусом муниципального округа преобразовать: Загорское сельское поселение, Красулинское сельское поселение, Кузедеевское сельское поселение, Сосновское сельское поселение, Терсинское сельское поселение, Центральное сельское поселение, путем объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, во вновь образованное муниципальное образование и считать вновь образованное муниципальное образование Новокузнецким муниципальным округом (административный центр – город Новокузнецк), – сказано в законе.

Основной закон вступит в силу 19 мая 2022 года, а через месяц – вторая часть статьи о проведении местного референдума по вопросу определения структуры органов местного самоуправления.

Напомним, ранее один из районов Кузбасса попал под упразднение.