Губернатор Кузбасса заявил о многомиллиардных убытках из-за проблем с углем

Во время бюджетного послания, которое состоялось в среду, 24 ноября, Сергей Цивилев заявил, что из-за падения цен на твердое топливо значительно снизились налоговые поступления от угольщиков в бюджет региона. В общей сложности за два года казна области недополучила порядка 45 миллионов рублей. Так, если в сентябре специалисты зафиксировали кратковременный рост стоимости, то уже к ноябрю произошел очередной обвал, заключил он.

Несмотря на неутешительную статистику цен, в 2021 году кузбасские власти планируют добыть 240 в регионе млн тонн угля, а после экспортировать "черное золото" сразу в 60 стран мира. Глава Кемеровской области отметил, что добытый в местных шахтах уголь будет востребован у потребителей с разных континентов многие десятки лет поскольку, это один из самых дешевых, безопасных источников энергии.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что губернатор Кузбасса в прямом эфире отчитается о работе правительства.