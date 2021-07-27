Губернатор Кузбасса заявил о достаточности ресурсов в регионе для борьбы с третьей волной COVID-19

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Глава Кемеровской области на обсуждении ситуации, связанной с распространением коронавируса в регионе, в правительстве шахтерского края сообщил, что власти имеют все возможности остановить пандемию.

По словам губернатора, единственным способ решения соответствующей задачи является вакцинация населения, для проведения которой власти Кузбасса к текущему времени располагают всеми необходимыми ресурсами.

- Сейчас в Кузбассе в наличии 118 709 доз вакцины. Пока привились только 52% подлежащего вакцинации населения, 34% из них поставили две аппликации, - уточнил Цивилев.

Губернатор также указал, что особое внимание в вакцинации необходимо уделить пожилым людям – кузбассовцам в возрасте старше 60 лет. Связано это с тем, что горожане, входящие в эту категорию граждан, более подвержены тяжелому течению болезни.


По информации, представленной в правительство Кузбасса его председателем Алексеем Цигельником, за прошлую неделю привились от COVID-19 40 812 жителей региона, из них чуть больше семи тысяч - пожилые люди. Всего в Кемеровской области первый компонент вакцины поставили 644,7 тысяч человек. Двукратно привиты - 420,8 тысяч горожан. Престарелых кузбассовцев из общего числа вакцинированных – 189 тысяч человек.

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