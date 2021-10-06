Увеличение налоговых вычетов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) может нанести урон экономическим интересам Кемеровской области, сказал глава региона Сергей Цивилев в ходе своего выступления перед сенаторами.

Он выразил мнение, что такое решение российских властей приравняет коксующиеся марки угля, добываемые на территории Кузбасса, к австралийским, а это будет являться не правильным по причине того, что уголь из Австралии имеет большую ценность на мировом рынке из-за своих свойств, высказался губернатор.

В результате положительное решение об увеличении НДПИ, по мнению Цивилева, существенно замедлит развитие угольной отрасли на территории шахтерского края.

– ... раньше было по руде соотношение 60% НДПИ зачислялось в бюджеты регионов, а 40% в федеральный бюджет. Теперь ситуация меняется кардинально: 17% в регионы, а 83% – в федеральный бюджет. Такое же изменение НДПИ и по коксующимся углям планируется – вместо 60%, которые мы получали, нам будет оставаться только 25%. Поэтому предлагаем проценты оставить, не изменять... Мы за то, чтобы в период высоких цен больше наше государство получало денег, но не путем увеличения налогового бремени, а путем максимального количества поставки нашей продукции на зарубежный рынок – подытожил глава Кузбасса.

Кроме того, он отметил, что все необходимые для увеличения экспорта угля возможности уже существуют. К их числу Сергей Цивилев отнес добывающие и перерабатывающие комплексы, терминалы. Однако вопрос с пропускной способностью железной дороги в настоящее время требует разрешения.