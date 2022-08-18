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Губернатор Кузбасса высказался о введении коронавирусных ограничений

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Глава Кемеровской области рассказал о возможном введении новых запретов из-за COVID-19.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что сейчас на территории региона наблюдается увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией, как и в других субъектах РФ. При этом глава области подчеркнул, что в большинстве случаев заболевание протекает легко, а уровень смертности относительно низок.

– Мы видим на сегодня эту заболеваемость. Да, рост есть, но заболевания проходят все в легкой форме, смертность у этих заболеваний, пока то, что мы наблюдаем по статистике, она очень низкая, поэтому оснований вводить жесткие ограничительные меры на сегодняшний день нет никаких, – рассказал Сергей Цивилев, передает VSE42.Ru.

Чиновник также отметил, что на территории Кузбасса все еще действует рекомендация Роспотребнадзора о ношении масок в общественных местах.


Напомним, что суточная заболеваемость коронавирусом приблизилась к мартовским показателям.

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