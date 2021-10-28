Губернатор Кузбасса высказался о возможности введения локдауна

Так, со слов главы Кузбасса, вспышка заболеваемости на территории региона обусловлена четвертой волной коронавируса, что в настоящий момент значительно усложнило эпидситуацию, заключил он в

эфире радиостанции "Маяк Кузбасс".

Из данных на среду, 27 октября, следует, что в общей сложности в Кемеровской области официально подтвержден 62 438 случай заражения COVID-19. Из них 281 пациентов заболели за сутки в период с 26 по 27 октября.

Несмотря на статистику локдаун в ближайшее время власти вводить не планируют. Однако Цивилев отметил, что многое зависит от результатов мониторинга показателей заболеваемости коронавирусом, который специалисты проводят ежедневно.

— На сегодня у нас нет оснований для того, чтобы применять какие-то резкие ограничительные меры. Только в случае, если будут серьезные ухудшения обстановки, мы будем думать о том, чтобы применять ограничительные меры, — заключил губернатор.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские власти сделали QR-код обязательным для посещения некоторых учреждений.