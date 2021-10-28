Губернатор Кузбасса высказался о возможности введения локдауна

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Жители Кемеровской области выразили беспокойство возможным ужесточением противоэпидемических мер в связи с увеличением числа пациентов, зараженных опасной китайской инфекцией. Будут ли введены новые ограничения рассказал губернатор региона Сергей Цивилев.

Так, со слов главы Кузбасса, вспышка заболеваемости на территории региона обусловлена четвертой волной коронавируса, что в настоящий момент значительно усложнило эпидситуацию, заключил он в

эфире радиостанции "Маяк Кузбасс".


Из данных на среду, 27 октября, следует, что в общей сложности в Кемеровской области официально подтвержден 62 438 случай заражения COVID-19. Из них 281 пациентов заболели за сутки в период с 26 по 27 октября.


Несмотря на статистику локдаун в ближайшее время власти вводить не планируют. Однако Цивилев отметил, что многое зависит от результатов мониторинга показателей заболеваемости коронавирусом, который специалисты проводят ежедневно.

— На сегодня у нас нет оснований для того, чтобы применять какие-то резкие ограничительные меры. Только в случае, если будут серьезные ухудшения обстановки, мы будем думать о том, чтобы применять ограничительные меры, — заключил губернатор.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские власти сделали QR-код обязательным для посещения некоторых учреждений.

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