Областную медаль "За веру и добро" губернатор шахтерского края вручил старшему инспектору Евгении Стадничук, которая без туфлей прошла праздничный парад в столице Кузбасса. Награждение состоялось во вторник, 11 мая.

– Я не считаю это подвигом. Я потеряла туфли очень просто: наступили на одну туфлю, тут же наступают на вторую, – пояснила сотрудница ГУФСИН.

Одну из туфель поймали коллеги, другая же осталась лежать на площади, сообщает "Вести". По словам участницы, прошагать босиком ей пришлось до конца. Стоит отметить, что после мероприятия слетевшую обувь вернули владелице, правда из потерянной пары только одну, в ней ей пришлось добираться домой.

Ранее стало известно, что сотрудница ГУФСИН Кузбасса, принимавшая участие в параде 9 мая в Кемерове, закончила шествие босиком. Во время марша с нее слетели туфли, однако это не заставило женщину "сойти с дистанции".