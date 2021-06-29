+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Губернатор Кузбасса сообщил ранее неизвестные факты о Московской площади и новой набережной

1

Глава Кемервоской области Сергей Цивилев провел пресс-тур по Московской площади в Кемерове и рассказал некоторые факты об объекте и строящейся набережной.

Как рассказал Цивилев, Московская площадь, представляющая круглую площадку размером более 85 тысяч квадратных метров, способна вместить около 50 тысяч зрителей. При этом специальное покрытие сможет выдержать даже движение тяжелой военной техники. Ранее подобных сооружений в городе не было, однако теперь кузбасская столица сможет принимать масштабные мероприятия различного уровня, включая международные.

По словам губернатора, три аркады высотой до 17 метров, смонтированные при входе на площадь, символизируют Москву, Кемерово и Новокузнецк. Они же являются контрольно-пропускным пунктом, и обладают системами водо-, электроснабжения, системой безопасности, в том числе пожарной. Сама Московская площадь оснащена интеллектальным освещением, которое способно самостоятельно подстраиваться под время суток. Ранее редакция AVOKADO публиковала снимки объекта ночью.


Московская площадь также оборудована 25 модульными туалетами, которые адаптированны для маломобильных граждан.

Отдельно рабочие занимаются благоустройством новой набережной Томи. Вскоре там появятся прогулочная зона и велосипедные дорожки, а также зоны отдыха, амфитеатр затопляемый уровень, который позволит спускать на воду лодки.


Напомним, ранее в социальных сетях появились снимки с места строительства новой набережной.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26570

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined