Губернатор Кузбасса сообщил ранее неизвестные факты о Московской площади и новой набережной

По словам губернатора, три аркады высотой до 17 метров, смонтированные при входе на площадь, символизируют Москву, Кемерово и Новокузнецк. Они же являются контрольно-пропускным пунктом, и обладают системами водо-, электроснабжения, системой безопасности, в том числе пожарной. Сама Московская площадь оснащена интеллектальным освещением, которое способно самостоятельно подстраиваться под время суток. Ранее редакция AVOKADO публиковала снимки объекта ночью.

Московская площадь также оборудована 25 модульными туалетами, которые адаптированны для маломобильных граждан.