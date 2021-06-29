Губернатор Кузбасса сообщил ранее неизвестные факты о Московской площади и новой набережной

Как рассказал Цивилев, Московская площадь, представляющая круглую площадку размером более 85 тысяч квадратных метров, способна вместить около 50 тысяч зрителей. При этом специальное покрытие сможет выдержать даже движение тяжелой военной техники. Ранее подобных сооружений в городе не было, однако теперь кузбасская столица сможет принимать масштабные мероприятия различного уровня, включая международные.
По словам губернатора, три аркады высотой до 17 метров, смонтированные при входе на площадь, символизируют Москву, Кемерово и Новокузнецк. Они же являются контрольно-пропускным пунктом, и обладают системами водо-, электроснабжения, системой безопасности, в том числе пожарной. Сама Московская площадь оснащена интеллектальным освещением, которое способно самостоятельно подстраиваться под время суток. Ранее редакция AVOKADO публиковала снимки объекта ночью.
Московская площадь также оборудована 25 модульными туалетами, которые адаптированны для маломобильных граждан.
Отдельно рабочие занимаются благоустройством новой набережной Томи. Вскоре там появятся прогулочная зона и велосипедные дорожки, а также зоны отдыха, амфитеатр затопляемый уровень, который позволит спускать на воду лодки.
Напомним, ранее в социальных сетях появились снимки с места строительства новой набережной.
Загрузка комментариев