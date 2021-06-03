Губернатор Кузбасса смягчил антикоронавирусные ограничения

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На Электронном бюллетене правительства Кемеровской области появилось распоряжение главы региона Сергея Цивилева о внесении изменений в ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.

Согласно опубликованному документу, корректировки внесены в распоряжение губернатора Кузбасса от 20 мая 2021 года "О снятии отдельных ограничений". В частности в первом пункте слова "на открытом воздухе" были заменены словами ", в том числе на открытом воздухе,".


Теперь текст распоряжения звучит так: "Разрешить организацию и проведение, в том числе на открытом воздухе, культурно-зрелищных, спортивно-зрелищных и иных мероприятий, посвященных 300-летию образования Кузбасса…". Исходя из этого можно предположить, что подписанный документ дает разрешение на проведение массовых мероприятий не только на улице, но и в помещениях, однако по-прежнему с соблюдением действующих противоэпидемических мер.

Да!
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