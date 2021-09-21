Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отмечает юбилей

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сегодня, 21 сентября, отмечает свой юбилейный день рождения – 60 лет.

Сергей Цивилев возглавил Кузбасс три с половиной года назад в достаточно сложный для региона момент. Как говорил тогда губернатор, перед ним стояли сложнейшие задачи, одна из которых – развитие экономики. В том числе за счет средств федерального бюджета, а также привлечения в Кузбасс инвесторов.


В настоящее время Кемеровская область активно развивается: по всему региону идут масштабные стройки, возводятся новые школы и детские сады, медучреждения, а также культурные объекты, близится к завершению амбициозный проект по созданию Сибирского кластера искусств. Кроме того, экономика Кузбасса постепенно уходит от угольной зависимости: благодаря договоренностям, достигнутым Цивилевым, инвестиции направляются на развитие отраслей, не связанных с добычей полезных ископаемых.


Коллектив ХК "Кузнецкий Альянс" присоединяется к многочисленным поздравлениям губернатора с юбилеем и желает Сергею Цивилеву крепкого здоровья и долголетия.

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