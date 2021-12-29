Губернатор Кузбасса рассказал об увеличении зарплат бюджетников

В ходе прямого эфира с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым прозвучал вопрос о том, насколько точно выполняются рекомендации властей по увеличению заработной платы на предприятиях региона. Глава области сообщил, что рост зарплат постепенно начался.

Сергей Цивилев в эфире радио "Маяк-Кузбасс" также отметил, что, по данным Росстата, рост заработной платы в бюджетной сфере за прошедший год достиг 8,6%, а средняя зарплата в Кемеровской области составила 40 000 рублей.

Ранее Сергей Цивилев рассказал о том, прививался ли он от коронавируса.