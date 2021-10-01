Губернатор Кузбасса рассказал о строительстве новой больницы

На территории городской больницы Междуреченска продолжаются работы по тепловому контуру здания, после чего строители перейдут к внутренней отделке.

Для работы в медцентре уже привлекли кардиолога, эндокринолога и ряд других врачей. Отмечается, что в медучреждение будет завезено современное оборудование, поэтому некоторых специалистов отправляют на дополнительное обучение.

‒ Медцентр такого уровня серьезно повысит качество оказания медпомощи на юге региона, ‒ заявил Сергей Цивелев на своей странице Instagram.

Напомним, что больницу в Междуреченске начинали строить в 1991 году и 2014 году, однако, из-за нехватки финансирования, работы не могли завершить.

Планируется, что новая больница начнет работу к концу 2022 года.