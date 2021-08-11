Глава Кемеровской области Сергей Цивилев во время прямого эфира назвал ориентировочные сроки старта приема девочек в кадетское училище в областном центре.

Кузбассовцы поинтересовались у властей, планируется ли строительство здания "кадетки" для обучения девочек. Цивилев ответил, что подобный проект действительно рассматривается. Губернатор также заявил, что при благоприятных условиях набор девочек может начаться уже к 1 первому сентября следующего года.

Максимальным сроком реализации проекта власти обозначили 1 сентября 2023 года. Ранее президент РФ поддержал идею о приеме девочек в кемеровскую "кадетку".