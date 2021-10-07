Губернатор Кузбасса рассказал о положении дел в угольной промышленности

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Глава Кемеровской области Сергей Цивилев обозначил состояние угледобывающей промышленности региона.

После совещания по вопросам развития энергетики, проведенного президентом РФ Владимиром Путиным, Сергей Цивилев сообщил, что кузбасский уголь все еще востребован на рынке стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Это, по словам губернатора, позволит наполнить бюджет страны и области для дальнейшего развития социальной инфраструктуры.

‒ Общий прогноз на ближайшие годы показывает, что уголь будет необходим, а, значит, шахтеры и их семьи могут быть уверены в своем будущем и стабильной работе, ‒ заявил Сергей Цивилев в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что запланировано развитие и неугольных сфер экономики региона. В рамках этого в Кузбассе появятся тысячи рабочих мест.

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