Губернатор Кузбасса рассказал о положении дел в угольной промышленности

После совещания по вопросам развития энергетики, проведенного президентом РФ Владимиром Путиным, Сергей Цивилев сообщил, что кузбасский уголь все еще востребован на рынке стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Это, по словам губернатора, позволит наполнить бюджет страны и области для дальнейшего развития социальной инфраструктуры.

‒ Общий прогноз на ближайшие годы показывает, что уголь будет необходим, а, значит, шахтеры и их семьи могут быть уверены в своем будущем и стабильной работе, ‒ заявил Сергей Цивилев в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что запланировано развитие и неугольных сфер экономики региона. В рамках этого в Кузбассе появятся тысячи рабочих мест.