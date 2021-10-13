Губернатор Кузбасса рассказал о готовности региона к новой волне COVID-19

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Глава Кемеровской области Сергей Цивилев обозначил степень готовности медицинских учреждений к новой волне коронавируса.

Сообщается, что решены вопросы по обеспечению больниц кислородом и лекарствами. Идет расширение коечного фонда для больных COVID-19. По словам Сергея Цивилева, врачи региона обладают необходимыми навыками для борьбы с коронавирусной инфекцией.

‒ По всей стране набирает обороты очередная волна коронавируса. У нас обстановка лучше, чем в соседних регионах, но расслабляться нельзя. Ситуацию держим под контролем и заранее готовимся к возможному увеличению больных, ‒ заявил губернатор на официальной странице в Instagram.

Кроме того, глава области сообщил о привлечении к работе в больницах студентов-медиков. Ранее об этом рассказывали специалисты Минздрава Кузбасса.

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