Губернатор Кузбасса рассказал о готовности региона к новой волне COVID-19

Сообщается, что решены вопросы по обеспечению больниц кислородом и лекарствами. Идет расширение коечного фонда для больных COVID-19. По словам Сергея Цивилева, врачи региона обладают необходимыми навыками для борьбы с коронавирусной инфекцией.

‒ По всей стране набирает обороты очередная волна коронавируса. У нас обстановка лучше, чем в соседних регионах, но расслабляться нельзя. Ситуацию держим под контролем и заранее готовимся к возможному увеличению больных, ‒ заявил губернатор на официальной странице в Instagram.



Кроме того, глава области сообщил о привлечении к работе в больницах студентов-медиков. Ранее об этом рассказывали специалисты Минздрава Кузбасса.