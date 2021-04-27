Губернатор Кузбасса принял на вечное хранение знамена советской армии

В кузбасском государственном краеведческом музее глава региона Сергей Цивилев осмотрел знамена советских дивизий, которые прибыли в регион для вечного хранения.
В этом году их дубликаты впервые пронесут на параде в честь Великой победы вместе с танком Т-34: знамя 376 стрелковой Псковской краснознаменной дивизии появится в Кемерове, а знамя 237 стрелковой Пирятинской краснознаменной дивизии – в Новокузнецке.
Оригиналы знамен останутся в музеях для просмотра жителей и гостей Кузбасса.
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