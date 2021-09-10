Губернатор Кузбасса предложил отказаться от техники экспортеров при просушке зерна

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После поездки в один из северных районов Кемеровской области, где с полей собирают большие урожаи зерновых культур, губернатор региона Сергей Цивилев поручил наладить производство оборудования для зерносушильных комплексов, чтобы не зависеть от экспортеров.

Около 1,3 млн тонн зерна в прошлом году рабочие собрали на полях в Чебулинском районе Кемеровской области. При этом глава региона Сергей Цивилев отметил, что в этом году следует ожидать еще больший урожай, однако техники для его просушки не хватает. Соответствующую информацию он разместил в Instagram-аккаунте, где опубликовал пост с текстом о результатах своего визита в район на севере Кузбасса.

– Поставки необходимого оборудования из других регионов и стран могут задерживать, в том числе из-за ситуации с коронавирусом. Наши сельхозпроизводители не должны зависеть от таких факторов, мы сами в состоянии производить такие системы, – пояснил губернатор.

Стоит отметить, что после поездки он поручил Минпромторгу провести анализ сложившейся ситуации и наладить производство зерносушилок.

Фото: Администрация правительства Кузбасса

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