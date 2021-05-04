Губернатор Кузбасса показал фотографии подготовки боевого танка к торжественным шествиям в Новокузнецке

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Танк Т-34 готовят к торжественному шествию в честь Дня Победы в южной столице Кузбасса. Специалисты сейчас занимаются техническим обслуживанием боевой техники. Фотографии с места, где танк "приводят в порядок", были опубликованы в Telegram-канале "Цивилев. Live".

Во вторник, 4 мая, в официальном Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева появилась публикация, в которой глава регион сообщил о том, что в Новокузнецке с постамента на площади Победы был снят танк Т-34.


С места его убрали, чтобы осмотреть технику и исправить возможные неполадки.

- Легендарную «тридцатьчетверку» сняли с постамента на площади Побед, чтобы провести техническое обслуживание, - сообщается в публикации.

Напомним, что о том, что до того, как танк Т-34 первый раз сняли с постамента, его не трогали почти полвека. Произошло это в 2020 году. Тогда его задействовали для участия в мероприятиях, связанных с 75-летние Победы в Великой Отечественной войны. Новость с соответствующим содержанием публиковалась на нашем сайте.

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