Губернатор Кузбасса подписал распоряжение об обязательной вакцинации от COVID-19

В документе, подписанном губернатором, говорится, что меры по обязательной вакцинации принимаются в связи с санитарно-эпидемической обстановкой на территории Кузбасса, а также учитывая постановление Главного санитарного врача о проведении профилактических прививок.

В распоряжении, помимо категорий граждан, для которых вакцинация станет необходимой, также прописано, что некоторые кузбассовцы составляют исключение. Речь идет о тех, у кого есть противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции, которые указаны в методических рекомендациях к зарегистрированным вакцинам.

Также документ подразумевает включение изменений в действующее распоряжение губернатора Кузбасса об ограничительных мерах. Согласно им, приостанавливается работа фуд-кортов в ТЦ, за исключением предприятий общественного питания, работающих навынос и через доставку.

Ранее редакция AVOKADO публиковала подробные сведения о категориях населения Кемеровской области, для которых вакцинация от коронавируса носит обязательный характер.