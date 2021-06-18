Губернатор Кузбасса подписал распоряжение об обязательной вакцинации от COVID-19

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На электронном бюллетене правительства Кемеровской области было опубликовано распоряжение главы региона Сергея Цивилева об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан от коронавирусной инфекции.

В документе, подписанном губернатором, говорится, что меры по обязательной вакцинации принимаются в связи с санитарно-эпидемической обстановкой на территории Кузбасса, а также учитывая постановление Главного санитарного врача о проведении профилактических прививок.


В распоряжении, помимо категорий граждан, для которых вакцинация станет необходимой, также прописано, что некоторые кузбассовцы составляют исключение. Речь идет о тех, у кого есть противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции, которые указаны в методических рекомендациях к зарегистрированным вакцинам.


Также документ подразумевает включение изменений в действующее распоряжение губернатора Кузбасса об ограничительных мерах. Согласно им, приостанавливается работа фуд-кортов в ТЦ, за исключением предприятий общественного питания, работающих навынос и через доставку.


Ранее редакция AVOKADO публиковала подробные сведения о категориях населения Кемеровской области, для которых вакцинация от коронавируса носит обязательный характер.

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