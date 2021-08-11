Губернатор Кузбасса ответит на вопросы граждан в прямом эфире

По словам Цивилева, прямая линия запланирована 25 августа. Прямую трансляцию можно будет увидеть в эфире телеканалов, а также в социальных сетях с 19:00 до 21:00.

В ходе мероприятия губернатор будет отвечать на вопросы жителей области.

- Сбор вопросов уже стартовал. Вы можете не только задать свой вопрос, но и проголосовать за те, на которые, по вашему мнению, обязательно должны прозвучать ответы в ходе прямой линии, - говорится в сообщении.

Цивилев также отметил, что на те вопросы, которые не прозвучат в эфире, ответят в течение следующих двух недель после прямой линии.