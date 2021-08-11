+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Губернатор Кузбасса ответит на вопросы граждан в прямом эфире

2
Фото:  

На своей странице в социальных сетях глава Кемеровской области Сергей Цивилев анонсировал прямую линию, в ходе которой он ответит на вопросы кузбассовцев.

По словам Цивилева, прямая линия запланирована 25 августа. Прямую трансляцию можно будет увидеть в эфире телеканалов, а также в социальных сетях с 19:00 до 21:00.


В ходе мероприятия губернатор будет отвечать на вопросы жителей области.

- Сбор вопросов уже стартовал. Вы можете не только задать свой вопрос, но и проголосовать за те, на которые, по вашему мнению, обязательно должны прозвучать ответы в ходе прямой линии, - говорится в сообщении.

Цивилев также отметил, что на те вопросы, которые не прозвучат в эфире, ответят в течение следующих двух недель после прямой линии.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28003

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined