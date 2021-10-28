Губернатор Кузбасса отложил введение локдауна на фоне всплеска заболеваемости COVID-19

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Глава Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал о планах по ужесточению коронавирусных ограничений. Со ссылкой на экспертов он заявил, что пока этого не требуется.

В первую очередь Сергей Цивилев напомнил, что главы регионов по указу президента России Владимира Путина обладают правом на введение и продление ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением COVID-19. Несмотря на это, в Кузбассе пока кардинальные меры не планируются.

- Согласно мнению экспертов, в Кузбассе такие меры пока не нужны. Я подчеркиваю, пока, - отметил губернатор в прямом эфире на радио "Маяк-Кузбасс".

Таким образом, пока более серьезные ограничения распространяются только на период нерабочих дней. Ранее, власти Кузбасса в качестве эксперимента также ввели новые изменения, касающиеся QR-кода о вакцинации.


Напомним, накануне в Кемеровской области был установлен очередной абсолютный рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом.

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