Губернатор Кузбасса отложил введение локдауна на фоне всплеска заболеваемости COVID-19

В первую очередь Сергей Цивилев напомнил, что главы регионов по указу президента России Владимира Путина обладают правом на введение и продление ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением COVID-19. Несмотря на это, в Кузбассе пока кардинальные меры не планируются.

- Согласно мнению экспертов, в Кузбассе такие меры пока не нужны. Я подчеркиваю, пока, - отметил губернатор в прямом эфире на радио "Маяк-Кузбасс".

Таким образом, пока более серьезные ограничения распространяются только на период нерабочих дней. Ранее, власти Кузбасса в качестве эксперимента также ввели новые изменения, касающиеся QR-кода о вакцинации.

Напомним, накануне в Кемеровской области был установлен очередной абсолютный рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом.