Губернатор Кузбасса назвал виновных в мусорных проблемах столицы региона

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В ходе прямой линии глава Кемеровской области Сергей Цивилев ответил на вопрос о проблемах с мусором, которые появились в Кемерове. По его словам, отчасти в этом виноваты жители.

Губернатор отметил, что проблема мусора в Кемерове стоит достаточно остро. В последнее время появилось много жалоб от местных жителей на не вывезенные отходы и переполненные контейнеры. Сергей Цивилев заявил, что некоторая вина в этом лежит на гражданах.

- В Кемерове очень много контейнеров для вывода мусора пострадало по вине самих жителей частного сектора: туда скидывают горячую золу, осенью палят в контейнерах сухие остатки урожая, - сказал глава региона.

Из-за постоянный возгораний контейнеры приходят в негодность. Кроме того, многие жители частного сектора не заключают договоры на вывоз мусора, однако продолжают складывать его в контейнер. Это влечет дополнительные расходы для регионального оператора.

- Жители частного сектора, пожалуйста, не надо поджигать контейнеры, это ваше имущество, его надо беречь, - призвал губернатор.

Он добавил, что сейчас ситуация с мусором в городе урегулирована.


Ранее Сергей Цивилев также высказал свое мнение по поводу оттока молодежи из Кемеровской области.

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