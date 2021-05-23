Губернатор Кузбасса назвал новые сроки открытия второго терминала в аэропорту Новокузнецка

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Глава Кемеровской области Сергей Цивилев на открытии нового аэровокзала в аэропорту Кемерова рассказал, что второй терминал аэропорта Спиченково в Новокузнецке будет открыт в 2023 году.

Со слов Цивилева стало известно, что первоначально планировалось, что новый терминал будет открыт в Кемерове и Новокузнецке до июля 2021 года. Тем не менее, строители в южной столице Кузбасса не успели закончить работы на объекте в указанные сроки.

– В 2018 году задача была поставлена перед обоими аэропортами – к 300-летию Кузбасса построить новые современные терминалы с телетрапами. Аэропорт имени Леонова задачу выполнил. В Новокузнецке задача не была выполнена, – цитируют губернатора VSE42.Ru.

Также глава региона подчеркнул, что ожидает, что застройщик, занимающийся работами на объекте нового терминала в аэропорту Новокузнецка, сможет приступить к их выполнению в этом году.


Напомним, что ранее был открыт второй терминал аэропорта в Кемерове. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте. Кроме того, также мы публиковали и снимки с торжественной части открытия аэровокзала.

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