Губернатор Кузбасса назвал нежелание людей покидать регион причиной увеличения цен на жилье

Так, по мнению Цивилева, несколько лет назад в регионе был слабо развит сектор строительства, ко всему прочему существовал большой отток населения. Эти два фактора существенно снизили цены на жилье и как следствие, стоимость на него была не высокая.

Однако с недавних пор рабочие начали активно застраивать Кемеровскую область в связи с чем

меньшее количество людей покидает регион.

– ... у людей появилось желание оставаться в регионе, появилось желание приобретать новые квартиры, которые мы начали строить. Соответственно, с этим начинается рост цен, – сказал Цивилев в интервью РИА "Новости" в рамках Петербургского экономического форума.

В настоящий момент замедлить темпы роста цен на жилье не представляется возможным поскольку это может замедлить еще большее увеличение объемов строительства, заявил глава области.

Ранее редакция Avokado сообщала, что за апрель-июнь 2021 года в Кузбассе цены на частные дома достигли сезонного пика. Да и общая стоимость жилья сильно подорожала на территории шахтерского края.