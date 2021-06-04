Губернатор Кузбасса назвал нежелание людей покидать регион причиной увеличения цен на жилье

Так, по мнению Цивилева, несколько лет назад в регионе был слабо развит сектор строительства, ко всему прочему существовал большой отток населения. Эти два фактора существенно снизили цены на жилье и как следствие, стоимость на него была не высокая.
Однако с недавних пор рабочие начали активно застраивать Кемеровскую область в связи с чем
меньшее количество людей покидает регион.
– ... у людей появилось желание оставаться в регионе, появилось желание приобретать новые квартиры, которые мы начали строить. Соответственно, с этим начинается рост цен, – сказал Цивилев в интервью РИА "Новости" в рамках Петербургского экономического форума.
В настоящий момент замедлить темпы роста цен на жилье не представляется возможным поскольку это может замедлить еще большее увеличение объемов строительства, заявил глава области.
Ранее редакция Avokado сообщала, что за апрель-июнь 2021 года в Кузбассе цены на частные дома достигли сезонного пика. Да и общая стоимость жилья сильно подорожала на территории шахтерского края.
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