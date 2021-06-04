Губернатор Кузбасса назвал нежелание людей покидать регион причиной увеличения цен на жилье

4
Фото:  

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев связал желание уроженцев шахтерских земель оставаться проживать в регионе с увеличением цен на жилую недвижимость.

Так, по мнению Цивилева, несколько лет назад в регионе был слабо развит сектор строительства, ко всему прочему существовал большой отток населения. Эти два фактора существенно снизили цены на жилье и как следствие, стоимость на него была не высокая.


Однако с недавних пор рабочие начали активно застраивать Кемеровскую область в связи с чем

меньшее количество людей покидает регион.

– ... у людей появилось желание оставаться в регионе, появилось желание приобретать новые квартиры, которые мы начали строить. Соответственно, с этим начинается рост цен, – сказал Цивилев в интервью РИА "Новости" в рамках Петербургского экономического форума.

В настоящий момент замедлить темпы роста цен на жилье не представляется возможным поскольку это может замедлить еще большее увеличение объемов строительства, заявил глава области.


Ранее редакция Avokado сообщала, что за апрель-июнь 2021 года в Кузбассе цены на частные дома достигли сезонного пика. Да и общая стоимость жилья сильно подорожала на территории шахтерского края.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25746

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined