Губернатор Кузбасса и глава Минстроя РФ обсудили проблему аварийного жилья

По информации главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина, за период с 2019 по 2021 годы из аварийного жилья переселили более 8,7 тысячи кузбассовцев. При этом общая площадь расселенных аварийных домов составила более 176 тысяч квадратных метров. Отмечается, что речь идет и о тех домах, которые признаны непригодными для проживания из-за их несоответствия сейсмической нагрузке района.

– За три года совместная работа региона с Минстроем России позволила создать комфортные условия жизни для многих кузбассовцев, – передает слова Сергея Цивилева пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Сообщается, что для дальнейшего развития региону были одобрены заявки на бюджетные кредиты. Средства пойдут на создание инженерных сетей и автомобильных дорог в Центральном районе областной столицы. Кроме того, деньги будут направлены на постройку и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры экономической зоны "Кузбасс".