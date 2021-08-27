Губернатор Кемеровской области оправдал подорожание отдыха в Шерегеше

В ходе прямой линии с губернатором житель Новокузнецка сообщил о стоимости отдыха на известном курорте. По его словам, цены в Шерегеше в настоящее время могут быть приемлемы для туристов из российской столицы или европейской части страны, однако для многих кузбассовцев отдых там недоступен.

В ответ на это Сергей Цивилев отметил, что в настоящее время статус Шерегеша как курорта повышается благодаря развитию и включению в национальный проект. Однако рост цен связан не только с этим, но и с возросшим спросом среди туристов.

Губернатор также добавил, что в Шерегеше продолжают действовать льготы: для детей до восьми лет отдых бесплатный, как и для жителей Таштагола моложе 14 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в развитие горнолыжного курорта в Кузбассе вложатся инвесторы.