Губернатор Кемеровской области оправдал подорожание отдыха в Шерегеше

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Глава Кузбасса Сергей Цивилев прокомментировал рост цен, который зафиксирован в Шерегеше и рассказал о причинах такой тенденции.

В ходе прямой линии с губернатором житель Новокузнецка сообщил о стоимости отдыха на известном курорте. По его словам, цены в Шерегеше в настоящее время могут быть приемлемы для туристов из российской столицы или европейской части страны, однако для многих кузбассовцев отдых там недоступен.


В ответ на это Сергей Цивилев отметил, что в настоящее время статус Шерегеша как курорта повышается благодаря развитию и включению в национальный проект. Однако рост цен связан не только с этим, но и с возросшим спросом среди туристов.


Губернатор также добавил, что в Шерегеше продолжают действовать льготы: для детей до восьми лет отдых бесплатный, как и для жителей Таштагола моложе 14 лет.


Напомним, ранее сообщалось, что в развитие горнолыжного курорта в Кузбассе вложатся инвесторы.

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