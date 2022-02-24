Губернатор Белгородской области прокомментировал разрушения из-за упавших на территорию РФ снарядов

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Глава одного из субъектов Российской Федерации Вячеслав Гладков сообщил, что на территорию региона упало шесть снарядов.

Губернатор Белгородской области, граничащей с Украиной, заявил о нескольких эпизодах разрушений из-за снарядов, упавших на территорию. По словам чиновника, жертв в результате данных инцидентов нет. Об этом Вячеслав Гладков заявил на заседании областной думы.

‒ У нас есть несколько разрушений, мы насчитываем шесть эпизодов, ‒ цитирует губернатора Белгородской области ТАСС.

Глава региона также добавил, что все необходимые действия по помощи населению были оказаны. Подробностей произошедшего чиновник не сообщил.


Ранее российский погранпункт подвергся обстрелу со стороны Украины.

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