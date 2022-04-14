Грязные сиденья в пассажирских автобусах разозлили новокузнечан

Со слов новокузнецкой пассажирки, речь идет об автобусе №27, в салоне которого она обнаружил пустое сиденье, но присесть на него не решилась из-за брезгливости: на обшивке кресла оказалось коричневое пятно.

– Когда Питер Авто будет уважительно относиться к людям? – поинтересовалась гражданка на платформе "Кузбасс Онлайн".

В подтверждения своих слов девушка прикрепила фотографию из салона транспорта. На момент выхода материала ответа от представителей сервиса не последовало, однако, в комментариях на сообщение землячки откликнулась другая интернет-пользовательница, по мнению которой, автобусы становятся грязными не только из-за отсутствия уборки, еще одна причина бардака – небрежность пассажиров.

Ранее редакция AVOKADO уже сообщала, что пассажиры нашли в кемеровских автобусах грязь. Отсутствие уборки в салоне общественного транспорта спровоцировало новую волну негодований.